Esposa de Thiago Silva criticó a Werner por errar goles ante el Madrid

Luego del empate por 1-1 entre el Real Madrid y el Chelsea FC en el partido de ida de la semifinal de Champions League, la esposa de uno de los integrantes del cuadro inglés lanzó un ataque para un compañero de este.

Se trata de Isabele, pareja de Thiago Silva, quien dejó en descubierto en Instagram su molestia hacia Timo Werner por haber errado algunas anotaciones que le hubieran servido de ventaja a los Blues.

“Es el karma muchachos. En casa equipo al que voy hay un ata ya te que falla goles. Este Werner, ¿cómo se llama?”, dijo la mujer. Y continuó: “Necesitamos un gol, tenemos que ganar este partido, pero los delanteros no quieren anotar, no entiendo por qué ni lo hacen”.

Y es que el atacante no la pasó nada bien en cancha, tanto así que hasta el entrenador Thomas Tuchel lo notó. “Fallar ocasiones tan claras no ayuda”, expresó en rueda de prensa.

Belle Silva, Thiago Silva’s wife :

“We need a goal, we need to win this match.. but my attackers don’t want to score , I don’t know why they don’t score”

She is 100% correct pic.twitter.com/LRYMP7szeG

