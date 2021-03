Escándalo en Costa Rica: acusan a Keylor Navas de complot en contra de Jorge Luis Pinto en 2014

El expresidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, Eduardo Li, contó detalles de los problemas internos de la Selección que dirigía Jorge Luis Pinto en 2014.

En juicio, se conoció que, al parecer, el portero del PSG de Francia, Keylor Navas, había sido el líder de un complot en contra de Jorge Luis Pinto para que saliera de la Selección de Costa Rica en 2014. Según Eduardo Li, expresidente de tal federación, el portero costarricense conoció detalles de la clausula de cancelación del contrato que tenía el DT colombiano.

+ Sigue arriba el equipo de Falcioni: goleada de Independiente por 6 – 0

+ Tres colombianos en el equipo de la semana en la Libertadores

En un juicio que se lleva a cabo por parte de los exdirigentes, Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román en contra de los jugadores Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruiz por difamación y amenaza de perder partidos en la selección que dirigía Pinto, se conocieron detalles de dicho complot por parte del expresidente de la Federación de Costa Rica, Eduardo Li, quien declaró como testigo, la s cuales se conocieron a través del portal, ‘Crhoy. com’.

“Llegó un punto en el que me dijeron que si el técnico perdía tres partidos se le rescindía el contrato, eso es muy personal, era una cláusula de confidencialidad…Keylor Navas me dijo ‘perdemos tres partidos seguidos, hay una cláusula así y así’”, confesó el ejecutivo, siendo esta una razón para no renovarles al técnico.

Por su parte, se conoció que en las próximas horas el estratega colombiano declarará ante el tribunal y así esclarecer los hechos que tienen mal parada a la delegación tica y a los jugadores referentes como Navas, Borges y Ruiz. Cabe aclarar que supuesto escandalo habría sido en 2014, una vez Costa Rica había obtenido el octavo lugar en el Mundial de Brasil.