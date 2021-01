Escándalo en Argentina: médico de Maradona falsificó su firma

Este 25 de enero se cumplen dos meses del fallecimiento de Diego Armando Maradona y justo estalló un escándalo en Argentina: Leopoldo Luque, el médico personal del exfutbolista ¡le falsificaba la firma!

Desde el momento de la muerte del Pelusa se iniciaron las correspondientes investigaciones y tras varios estudios la justicia de ese país aseguró que el galeno firmó papeles importantes haciéndose pasar por el exjugador.

Los fiscales de San Isidro recibieron los análisis de la Asesoría Pericial de la Procuración, que dictaban que: “Las tres hojas fueron encontradas juntas, fue algo muy obvio, muy burdo. La pericia solo confirma la sospecha que ya teníamos de que se trataba de una falsificación“. Por lo que ahora se está buscando esclarecer si el caso obedece a un homicidio culposo.

Cuando El Diego murió, Luque atendió en conferencia de prensa para defender y allí dijo que: “Diego estaba muy deprimido. El cuerpo de salud mental se encargó e hizo su trabajo, pero era un paciente sin voluntad. No iba a tener nunca un médico clínico porque no quería. Se intentó todo, Maradona no quería nada. Todos me miraban a mí porque sabían que era el único que le podía llevarle las ideas a él. Nadie se animaba a entrar a su pieza y yo era un facilitador. En las reuniones me ninguneaban, solo me querían para eso”.

La falsificación se realizó en una carta del primero de septiembre de 2020 en la que Maradona supuestamente pedía que su historia clínica fuera entregada a su doctor. Ese documento fue encontrado en un allanamiento que se le hizo a la residencia del acusado, junto con otros dos que también contenían firmas similares.