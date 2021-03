¡Es oficial! Este será el nuevo equipo de Carlos Sánchez en Europa

Carlos Sánchez, luego de varios meses de inactividad y sonar para reforzar la Liga BetPlay, consiguió un nuevo equipo en Inglaterra a sus 35 años de edad.

Luego de varios rumores, se conoció que Carlos la ‘roca’ Sánchez, quien no juega desde casi un año, es nuevo jugador del Watford FC, equipo que compite en la English Football League Championship, segunda división del futbol inglés.

✍️ We are pleased to announce the signing of experienced Colombia international @carlossanchez6.

Welcome to the family, Carlos 🇨🇴 @_AFEX

— Watford Football Club 💙 (@WatfordFC) March 4, 2021