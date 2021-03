Entre lágrimas, Jorge Luis Pinto se defendió en el juicio que hay por su salida de Costa Rica

Jorge Luis Pinto es tendencia en estos momentos tras declaraciones de jugadores referentes de la Selección de Costa Rica en contra del DT colombiano.

En las últimas horas se lleva a cabo un juicio en Costa Rica por parte de exdirectivos de la federación de fútbol de ese país (Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román) por el señalamiento a jugadores importantes: Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges de amenazar a la federación con perder tres partidos para hacer sacar a Pinto del equipo en 2014.

+ Escándalo en Costa Rica: acusan a Keylor Navas de complot en contra de Jorge Luis Pinto en 2014

Ante esto, este mañana, era el turno de Jorge Luis Pinto como testigo en tal juicio, en el que juró decir la verdad mediante una videoconferencia, donde su versión coincidió con la que dio el expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Li, en contra de los futbolistas.

“La única comunicación que me hizo el presidente a mí es que si yo continuaba con la Selección los jugadores perdían tres partidos para que me sacaran. Se mencionaron tres o cuatro. Era Keylor, Bryan, Celso, Me dijeron que Saborío estaba ahí pero no dijo una palabra y Bolaños que no llegó”, inició Pinto.

Sobre las acusaciones de “sobrepasado” que manifestaron los jugadores, el DT cafetero dijo que “yo diría que no pasó nada, algunas veces algunos jugadores… todos se adaptaron a las exigencias de trabajo. Todos los jugadores estuvieron en Costa Rica, una convivencia muy buena y problemas de ese tipo no existieron”.