¿Entonces quién atajará en River ante Santa Fe?

Conmebol se manifestó y decidió que River Plate no puede inscribir más jugadores en esta fase de la Libertadores. Así que por los positivos en COVID-19 de sus 4 arqueros inscritos, ante Santa Fe deberá improvisar a algún futbolista en el puesto.

Según versiones de la prensa en Argentina, hay 3 que tienen la posibilidad de ocupar el puesto que habitualmente es de Franco Armani. Cuando no está él, los otros arqueros son Germán Lux, Enrique Bologna o Franco Petroli (arquero de la reserva). Esta vez no podrá ser. Los 4 hacen parte de la lista de 20 contagiados por COVID-19 que no podrán jugar este miércoles ante Santa Fe por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores. Además la Conmebol no permitió que fueran inscritos Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez (arqueros de inferiores).

Sin ellos, las posibilidades que tiene el DT Marcelo Gallardo son:

-Jonatan Maidana. Es zaguero. Tiene 35 años e idea de defender e arco. Mide 1.85 metros.

-Milton Casco. Es lateral o mediocampista. Ha sido hombre de Selección Argentina y también otro de los que suele atajar en entrenamientos. Mide 1.70.

-Tomás Lecanda. Es defensor y tiene 19 años aún no debutó en la máxima categoría y existe la chance de que lo haga ¡como arquero! Mide. ¡Todavía no ha debutado en Primera División! Es jugador de reserva con 1.80 metros de estatura.

De momento la actualidad de River para enfrentar a Santa Fe va en eso y en los esfuerzos que se hacen para sumar a Enzo Pérez y Javier Pinola al partido. Ellos están lesionados. Si no pueden contar con alguno, solo tienen 10 futbolistas disponibles para el duelo.

