¡Así quedó definida la fase de grupos de la Copa Libertadores!

Se lleva a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores en la ciudad de Luque, Paraguay. Los delegados de los equipos estarán de forma virtual a causa de la pandemia.

América de Cali e Independiente Santa Fe serán la cuota colombiana en la fase de grupos. llegaron a esta instancia tras protagonizar la final de la Liga BetPlay 2020. Junior y Atlético Nacional compiten en la fase previa para pertenecer a la fase de grupos.

Bombos del sorteo Copa Libertadores

Bombo 1: Palmeiras, River, Boca, Nacional de Uruguay, Flamengo, Cerro Porteño, Olimpia y Sao Paulo.

Bombo 2: Defensa y Justicia, Racing, Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Santa Fe, Liga de Quito, Universidad Católica y Barcelona SC.

Bombo 3: Vélez, Argentinos Juniors, Sporting Cristal, América de Cali, Fluminense, The Strongest, Universitario y Deportivo Táchira.

Bombo 4: Deportivo La Guaira, Unión La Calera, Always Ready, Rentistas. Además, estarán los ganadores de las llaves de la última frase de clasificación: Santos vs San Lorenzo, Gremio vs Independiente del Valle, Libertad vs Atlético Nacional y Bolívar vs Junior.

En vivo, sorteo Copa Libertadores

Grupo A

Olimpia

Defensa y Justicia

Universitario

G2: Independiente del valle o Gremio

Grupo B

Internacional

Deportivo Táchira

San Lorenzo

Always Ready

Grupo C

Boca Juniors

Barcelona

The Strongers

G4: San Lorenzo o Santos

Grupo D

River Plate

Santa Fe

Fluminense

Bolivar o Junior

Grupo E

Sao Paulo

Racing

Sporting Cristal

Rentistas

Grupo F

Nacional

Universidad Católica

Argentino Juniors

G1: Libertad o Atlético Nacional

Grupo G

Flamengo

Liga de Quito

Vélez Sarsfield

Unión la calera

Grupo H

Cerro Porteño

Atlético Mineiro

América de Cali

Deportivo La Guaira