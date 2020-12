¿El ‘Papu’ Gómez se va del Atalanta en enero?

El volante argentino estaría próximo a salir del equipo de Bérgamo luego de un altercado con el director técnico, Gianpero Gasperini.

Una de las relaciones más saludables entre un equipo y un jugador en Europa estaría a punto de llegar a su final, luego de que se diera a conocer que el argentino, Alejandro ‘Papu’ Gómez, dejaría al Atalanta en el próximo mercado de fichajes. El mejor socio que ha tenido Duván Zapata en su carrera saldría del club luego de una discusión con el DT Gasperini.

El mismo técnico reveló que hubo un fuerte altercado con el jugador. Prueba de ello también fue que el capitán ‘neoazurri’ fue suplente en el último partido ante la Fiorentina “Siempre debe haber confianza y disponibilidad. De no ser así, es más difícil para mí y para el jugador. No sé cómo se superará lo acontecido“, dijo el estratega.

Ahora, un ‘peso pesado’ de los fichajes en Europa, el periodista italiano Fabrizio Romano, escribió en su cuenta de Twitter que el jugador de 32 años saldrá definitivamente de este equipo en enero. Este trabajador de Sky Sports es uno de los mejor informados sobre el tema de transferencias y generalmente está anticipando los movimientos que se hacen en el mercado.

Por último, el ‘Papu’ también escribió en su instagram un mensaje que da más sospechas de que saldrá más temprano que tarde del equipo de Bérgamo. “Queridos tifosi, les escribo aquí porque no puedo defenderme ni hablar con ustedes. Solo quería decir que, cuando me vaya, la verdad saldrá a la luz. Me conocen y saben la persona que soy. Los quiero, su capitán”.