El jugador que sería arquero de River Plate para enfrentar a Santa Fe en la Libertadores

Independiente Santa Fe enfrentará este miércoles 19 de mayo a River Plate en el estadio Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Recordemos que el conjunto que dirige Marcelo Gallardo no podrá contar con varios de sus titulares por un contagio masivo de Covid-19 que sufrió su plantel, razón por la que jugó con algunos juveniles ante Boca Juniors, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, torneo del cual quedó eliminado desde la definición desde el punto penal.

+ River Plate se quedó sin arqueros para enfrentar a Santa Fe por Copa Libertadores

Ahora, todas las miradas de River Plate son para la Copa Libertadores, torneo que aún no se clasifica a octavos de final y en el que tendrá el mismo problema para el remate de la fase de grupos.

No obstante, en este certamen, el cuadro argentino no podrá contar con esos jugadores de reserva que sí lo hicieron ante Boca Juniors, pues Conmebol exige una lista de buena fe de 50 jugadores que pueden ser utilizados durante todo el campeonato, la cual River no presentó completa.

Así las cosas y comparando la lista de contagiados con la que presentó a Conmebol en primera instancia, River Plate no tiene portero para medirse ante Santa Fe. Sin embargo, se conoció que envió una petición al ente del fútbol sudamericano para que pudiera inscribir a un portero de inferiores (Leonardo Díaz).

De no ser así, el jugador que actuaría de portero ante el equipo colombiano será el lateral Milton Casco, quien en entrenamientos ha hecho la labor de cancerbero.

River Plate vs. Santa Fe

Fecha: Miércoles 19 de mayo

Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Monumental