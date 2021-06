El futuro de Mbappé: ¿Se cumplirá el sueño del Real Madrid esta temporada?

Real Madrid se encuentra armando su plantilla para la nueva temporada y en esas, el presidente Florentino Pérez ya empezó a dar pistas de los refuerzos que integrarán al club y de los esfuerzos que esperan hacer. Por eso, dejó ver que hay intenciones cercanas para fichar por fin a Kylian Mbappé, con quien han soñado por años.

“Todo el mundo sabe cuál es mi política, que jueguen aquí los mejores. Y esa mezcla de los mejores y los jóvenes nos ha dado éxito. En eso estamos trabajando. Estamos este año en una etapa de renovación agravada por la pandemia”, dijo.

Y en ese sentido, pidió que le creyeran que podía lograrlo. “Todo el mundo sabe lo que yo puedo hacer, confían en mí. He traído a Figo, a Zidane, a Ronaldo, a Beckham a Cristiano… Vendrán los que yo y ellos creen que son los mejores, siempre que se pueda. Mbappé es un gran jugador. Pero es una falta de respeto hablar de jugadores que no están en el Real Madrid”, agregó.

Además, no dejó pasar el tema de Sergio Ramos. “Pasé un mal rato en su despedida y hoy también en la de Felipe Reyes. A Sergio le quiero como un hijo, le traje en el 2005. ¿Cómo no lo vas a sentir? Tengo adoración por Sergio Ramos y no voy a hablar de dimes y diretes. Ha pasado aquí dieciséis años, ha sido una leyenda en el Real Madrid y con eso nos quedamos todos los madridistas. Todo lo que teníamos que decir de este tema ya se ha dicho, yo lo he dicho y lo ha dicho él”, apuntó.