El festejo más rabioso de la Euro 2020 lo hizo Hungría

La rabiosa celebración de Hungría. El jugador responsable de anotarle a Francia en la Eurocopa arrasó con la mesa de trabajo de una periodista.

Suponga que usted es un jugador de Hungría. Juega contra Francia, ¡el campeón del mundo! Y le hace gol. ¡Sí! Le anota a la selección más importante del momento.

¿Qué hace en el festejo? Quedarse impávido nunca es una opción, especialmente si está jugando en casa, con los suyos en las tribunas esparciendo un grito ensordecedor.

Pero: ¿Acaso hay que volverse loco y derrumbar cuanto objeto pase por su camino, así se trate de las herramientas de trabajo de una sonriente periodista? Si usted es hincha conoce que los límites de la cordura se rebasan en el clímax de un festejo, cuando se trata de goles tan importantes como el conseguido por los húngaros en la Euro 2020.

Esa es la historia de Attila Fiola, autor del 1 – 0 con el cual Hungría derrotaba parcialmente a los campeones del mundo en Budapest.

El delantero corrió a una esquina, rebasó de un salto el cordón de seguridad que separaba la mesa donde se encontraba una periodista y con sus puños golpeó tan duro el mueble, que volaron objetos en medio del alboroto colectivo.

La mujer allí sentada, en medio de la sorpresa, reaccionó con una sonrisa cómplice, pues rápidamente entendió que en momentos así no está invitada la mesura.

Fiola’s celebration, that poor woman at her desk 🤣 #HUNFRA pic.twitter.com/n23NImMR2F

— Steve (@saoc78) June 19, 2021