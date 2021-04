El FC Porto de los colombianos eliminado de la Champions League

Al FC Porto no le alcanzó para revertir el resultado de ida frente al Chelsea y cayó eliminado por los octavos de final de la Champions League.

A pesar de que el equipo dirigido por Sérgio Conceição logró conseguir la victoria en el Sánchez-Pizjuán, no le alcanzó para lograr pasar a la siguiente ronda de la Champions. El resultado global quedó 2 – 1 en favor del equipo inglés.

El mediocampista Matheus Uribe estuvo presente durante todo los 90 minutos. Mientras que Luis Díaz ingresó apenas al 75′ y al 88′ recibió una tarjeta amarilla. En cuanto a la posesión de la pelota, la mayor tenencia fue para los de Porto con un 55%.

Las gran sorpresa del partido llegaría al minuto 94, cuando en una balón que centró el defensor Nanu al área de los Blues, con un gran maniobra de tijera, el jugador Mehdi Taremi logró convertir el descuento para los Dragones azules, pero ya era tarde. Luego del gol el juez decidió pitar el final del partido.

