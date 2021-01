El equipo que renunció al Mundial de Clubes por el COVID-19

El Mundial de Clubes se celebrará en Catar a partir del primero de febrero de 2021, tal como lo anunció la FIFA en el mes de diciembre anterior y ya renunció el primer equipo, debido a la pandemia del COVID-19.

Se trata del Auckland City FC que este viernes determinó que no estará en el certamen por la cuarentena obligatoria establecida por el gobierno neozelandés, por lo que está imposibilitado en participar.

La información se conoció a través de la página oficial del ente deportivo, en donde explicaron que: “Durante los últimos días, la FIFA ha estado en contacto permanente con este club, con la Federación Neozelandesa de Fútbol y con la OFC. No obstante, las medidas establecidas por las autoridades de Nueva Zelanda —aislamiento y cuarentena— prevalecen sobre las estipulaciones de la FIFA en la materia, por lo que ha sido imposible encontrar una solución satisfactoria”.

Por esa razón, el trofeo será disputado únicamente por el Al Duhail SC, el Al Ahly SC, el Bayern de Múnich, el Ulsan Hyundai FC, el Tigres UANL y el campeón de la CONMEBOL Copa Libertadores, que tiene programada su final el próximo 30 de enero.

Adicionalmente, la competencia tendrá una novedad y es que en esta ocasión no contará con la primera ronda, sino que el Al Duhail SC entrará a la segunda fase. El resto, permanecerá de la misma manera que se ha manejado hasta ahora. El sorteo que definirá las llaves será celebrado en Zúrich el 19 de enero, desde las 4:00 p.m. (hora local).

La FIFA, reiteró además que realizó una colaboración con las autoridades cataríes para obligar a que se cumplan con los protocolos sanitarios y con esto “garantizar la salvaguarda de la salud y la seguridad de todas y cada una de las personas involucradas en este torneo”, agregaron en el artículo.

