El equipo de esports de Schalke 04, sería el salvavidas en la crisis económica del club

La organización alemana se vería obligada a vender su spot dentro de la LEC y la liga de League of Legends europea se quedaría sin uno de sus fundadores.

El Schalke 04, equipo que actualmente se encuentra en la última posición de la Bundesliga y que está pasando un momento económico muy delicado, plagado de deudas, se rumoró que tendría la obligación de vender su puesto en la liga europea de League of Legends con el objetivo de recuperar 20 millones de euros y así solventar parcialmente las dificultades de la institución.

El panorama actualmente es muy complicado para este equipo, que además de vivir una dificultad deportiva que lo lleva rumbo a la segunda división, tiene un déficit de 200 millones de euros que se acrecentó con la pandemia, y un escándalo público por la dimisión de su expresidente multimillonario Clemens Tunnies tras comentarios considerados racistas, un escándalo de salud y una fuerte presión de los aficionados.

Con este panorama, el único sitio que todavía presenta cifras positivas, es su equipo de esports. El Schalke 04 Esports fue uno de los equipos fundadores de la liga europea de Lol en 2016, por lo que en 2017 se hizo una inversión de 8 millones de dólares para hacer parte de una liga cerrada con 10 equipos, la LEC, que hoy en día ha evolucionado bien y es una gran fuente de ingresos por visualización y sponsors.

Ahora, la ficha de este equipo ha aumentado considerablemente y lo que se habló en diferentes medios especializados es que podrían vender, pues también se evitarían el gasto que genera mes a mes este equipo, que aunque no tiene precio fijo y tiene decenas de pretendientes alrededor de Europa, rondaría los 20 millones de euros, pero esta información se desmintió.

Regarding the recent rumors on our #LEC Slot, @TimReichert14 & @claudio_kasper have prepared the following statement: pic.twitter.com/IdhdDso54B

— Schalke 04 Esports (@S04Esports) February 24, 2021