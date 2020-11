El día en que Diego Maradona se entrevistó y habló de lo que se diría en su funeral

Sucedió en 2005 en el programa “La noche del diez”. Allí Diego Maradona entrevistó a Diego Maradona y terminó hablando de lo que le diría a él mismo en su funeral. Tristemente ha llegado el día.

Diego Maradona, en su rol de entrevistador, en ese momento dijo: “Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías?”. Con tal pregunta se sorprendió a sí mismo, ahora en el rol de entrevistado.

Y entonces la respuesta fue: “Gracias por haber jugado al fútbol porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad, es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Pondría una lápida: gracias a la pelota”.

Esa entrevista tuvo varias partes emotivas más. Después Diego se pregunta cómo se imaginaba “en la vejez” a lo que respondió: “Me veo como abuelo. Me veo con los hijos de Dalma o de Gianinna yendo al palco de la cancha de Boca. Yendo ya de viejo no creo que me conozca tanto la gente y disfrutar de mis nietos. Envejecer con mis nietos sería tener una muerte tranquila”.

Murió a los 60 años. Estaba en su rol de entrenador como Gimnasia LP y se encontraba en el inicio de una rehabilitación tras consensuar con su familia, cuando un paro cardiorrespiratorio terminó con su vida.

Este miércoles 25 de noviembre de 2020 llegó el día del que habló públicamente 15 años atrás. Momento difícil y de tristeza para los millones de fanáticos que tiene alrededor del mundo.

Diego Maradona entrevistando a Diego Maradona (2005)