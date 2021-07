El COVID y sus estragos: equipo se retira de la Florida Cup que disputará Millonarios

“Debido a un pequeño número de casos positivos en COVID-19 entre el grupo antes de acudir a Estados Unidos (jueves), nos hemos visto, desafortunadamente, obligados a causar baja en la Florida Cup“, escribieron en el boletín, donde agregaron que las personas contagiadas se encuentran asintomáticas y debidamente aisladas.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de la organización del campeonato, la cual seguramente reemplazara al elenco británico por otro conjunto para que se pueda jugar. El cuadro Embajador se medirá en su su duelo el domingo a las 7:00 p.m. frente al los Toffees de James Rodríguez.

Following a small number of positive COVID tests among the planned party to travel to America tomorrow, we have sadly been forced to withdraw from the Florida Cup.

This difficult decision is based on ensuring the health and wellbeing of our players and staff.

