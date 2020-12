El árbitro de “la mano de Dios” pitó de nuevo en honor a Maradona

El recordado árbitro que le concedió el gol “con la mano de Dios” a Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986, volvió a pitar en un compromiso en honor al fallecido astro del balompié. Ali Bennaceur, de Túnez, fue invitado a la primera edición de la Copa Maradona 2020 de fútbol infantil, organizada por la embajada de Argentina en el país tunecino.

Con 77 años y dos cirugías de corazón, el exjuez tomó el silbato y vivió de nuevo el placer de dirigir un encuentro. Previamente, conversó con la Agencia EFE, a la que le expresó: “Tuve la suerte de arbitrar a los mejores jugadores de la historia, pero ninguno como Maradona. Era una persona muy especial sobre el terreno de juego”.

De hecho, El Pelusa lo visitó años después del controversial suceso, para agradecerle su anotación más histórica. “Cuando vino a verme yo le dije que ese Mundial no lo había ganado la Selección Argentina, lo ganó Maradona”, contó, recordando el 17 de agosto de 2015, fecha en que lo recibió en su casa.

Al excolegiado le volvieron a preguntar por la polémica jugada y este argumentó otra vez que no la vio “porque tanto Maradona como Shilton (portero de Inglaterra) estaban de espaldas” y que él respondió a las recomendaciones de FIFA: “que confiáramos en la opinión del que estuviera mejor colocado”, es decir, en su compañero el línea Bogdan Dochev, quien no levantó la bandera y validó el gol. Sin embargo, el búlgaro hace tiempo que desmintió esa versión, asegurando que en esa época el ente deportivo no les permitía refutar las decisiones del central.

Por último, antes de entregarles las copa del campeón del torneo en homenaje al 10, Ali Bennaceur le explicó a los pequeños que Diego Armando Maradona no solo era un crack, también era un líder. “Él llevó a su equipo a la victoria, y el equipo le daba el balón. Dominaba todo el campo con su presencia”, concluyó.