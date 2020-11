“El amor con la gente nunca se va a terminar”: Diego Maradona en su última entrevista

Clarín, el mismo medio de comunicación que dio la primicia de la muerte de Diego Maradona, también logró la última entrevista con él. Se la hizo través de su jefe de prensa en época de pandemia, el día de su cumpleaños número 60.

Era un día de festejo y lo entrevistaron como tal. Tanto así que le pidieron que levantara una copa y pidiera un deseo para todos los argentinos. Entonces respondió: “Mi deseo es que pase cuanto antes esta pandemia y que mi Argentina pueda salir adelante. Quiero que todos los argentinos estén bien, tenemos un país hermoso y confío en que nuestro Presidente va a poder sacarnos de este momento”, dijo.

Y sobre eso agregó: “Me da mucha pena cuando veo chicos que no tienen para comer, yo sé lo que es pasar hambre, sé lo que se siente en la panza cuando no comés por varios días y eso no puede pasar en mi país. Ese es mi deseo, ver a los argentinos felices, con trabajo y comiendo todos los días”.

Lo pidió en tiempos de pandemia en los que su vida se vio afectada por ella. Había sufrido el fallecimiento de su cuñado, por ejemplo. Además tuvo padecimientos y cuidados especiales por el coronavirus del que dio una particular opinión:

“Esto es lo peor que nos pudo pasar, nunca vi algo igual. Y a Latinoamérica le pega mucho más. Ojalá termine pronto, hay gente que no la está pasando bien, mucha gente que quedó sin trabajo, que le cuesta poder tener para comer. Yo confío en Vladimir Putin, estoy seguro de que en poco tiempo va a tener una vacuna porque esto ya no se aguanta más”.

Y una de las frases que llamó mucho la atención la dijo cuando le preguntaron: ¿Sentís cómo se le transforma la cara a la gente cuando se te acerca, te ve o te toca? Entonces dijo: “Yo a la gente le voy a estar eternamente agradecido. Todos los días me sorprenden, lo que viví en esta vuelta al fútbol argentino no me lo voy a olvidar jamás. Superó lo que yo podría imaginar. Porque estuve mucho tiempo afuera y a veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si seguirán sintiendo lo mismo. Cuando entré a la cancha en Gimnasia el día de la presentación sentí que el amor con la gente nunca se va a terminar”.

