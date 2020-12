Luego del sorteo que se llevó a cabo en Nyon, Suiza, se definieron los cruces de octavos de final de la Champions League, los cuales se disputaran en febrero del 2021.

6 jugadores colombianos harán parte de los octavos de final de Champions League tras confirmarse la clasificación de Juventus (Juán Cuadrado), Oporto (Mateus Uribe, Luís Díaz) y Atalanta ( Johan Mojica, Duván Zapata y Luis Muriel), los cuales ya conocen su rival en dicha instancia.

La Juventus de Turín se enfrentará al Porto, de Portugal, equipo que clasificó sin inconvenientes en el segundo lugar del grupo C, que con 13 unidades se postuló como uno de los mejores segundos clasificados. Así las cosas, Juan Guillermo Cuadrado se medirá ante sus compatriotas y compañeros de selección, Matheus Uribe y Luís Díaz, quienes tendrán una tarea difícil al enfrentarse a uno de los favoritos.

Por otro lado, el otro equipo de lo colombianos, el Atalanta, un cuadro que se ha ganado el cariño de toda la afición colombiana, tendrá un reto importante en octavos cuando enfrente al siempre favorito Real Madrid de Zidane, equipo que clasificó hasta la última fecha de la fase de grupos siendo el peor de los cabeza de serie.

En síntesis generales , el duelo qué atrapará todas las miradas sin lugar a dudas es el de PSG ante Barcelona, lo que nos hace recordar aquella instancia de octavos en el 2017 donde los de Francia vencieron en la ida 4-0 a los españoles quienes dieron vuelta venciendo en el segundo partido 6-1 a los parisinos con gran presentación de Neymar, ahora en el equipo del principado.

Así quedaron los cruces de octavos de final de la Champions League con el duelo entre colombianos:

Manchester City vs. B. Monchengladbach

Bayern Munich vs. Lazio

Chelsea vs. Atlético de Madrid

Liverpool vs. RB Leipzig

Juventus vs. Porto

Paris Saint Germain vs. Barcelona

Borussia Dortmund vs. Sevilla

Real Madrid vs. Atalanta

Los compromisos de ida se disputarán a finales de febrero y a comienzos de marzo del próximo año.