Diego Latorre relató sus dificultades por el COVID-19

El exfutbolista y ahora comentarista deportivo Diego Latorre reconoció hace días que dio positivo en COVID-19 y ha estado relatando su situación a través de sus redes sociales. En las últimas horas realizó una publicación contando las dificultades por las que está pasando.

En un video publicado en su Instagram, el exjugador dijo: “Hola gente, ¿cómo están? Quiero agradecer las innumerables muestras de cariño. No me gusta dramatizar por redes sociales porque creo que no es el lugar que corresponde. Y a veces tienen la intención de querer buscar esa solidaridad o ese afecto que está muy bien en algunos casos, pero no es mi estilo. Pero igual, le valoro el gesto a todo el mundo que se ha acercado, me ha escrito unas palabras”.

Y añadió: “Quiero decirles que hoy es el primer día que me siento bien más o menos bien. La pasé mal, tuve cuatro, cinco días feos. Hoy me siento un poco mejor, sin dolor de cabeza, con un estado febril, pero con un poco más de energía”.

Antes había explicado un poco sobre el cuadro de neumonía que ha presentado y por el cual fue internado en un hospital de Buenos Aires.

Parte de los videos publicados por Diego Latorre