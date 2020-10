Diego Braghieri: “Me duele que nos hagan gol, es un puñal”

La desazón de los integrantes de Atlético Nacional por la igualdad 1-1 ante River Plate, de Uruguay, en la ida de la fase II de la Copa Sudamericana 2020 se reflejó en las palabras de Diego Braghieri en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Y es que son 14 compromisos consecutivos en los que los rivales vulneraron el pórtico del Verde, entre el torneo continental y la Liga BetPlay 2020-I: el último duelo en que no le anotaron fue en el 0-3 sobre Boyacá Chicó el 11 de febrero.

“A mí me duele más que a todos. Me duele muchísimo cuando termina el partido y me hacen un gol, es un puñal que recibo. Desgraciadamente, hoy en día cualquier error o algo, pega en el palo y entra. En otro momento, pega en el palo y sale. Yo creo que estamos bien. Hay que tratar de cerrar, achicar el margen de error y cerrar de una vez por todas el arco en cero, que eso nos va a ayudar mucho”, manifestó.

El argentino respaldó a Yerson Mosquera después de que el juez central Ángel Arteaga le mostró la tarjeta roja al juvenil en el primer tiempo, pues consideró que agredió sin balón a un atacante de los Darseneros.

“La verdad hizo un partido muy bueno. Es muy difícil debutar en un partido internacional y lo hizo con una altura muy importante, muy buena y para destacar. Tiene que estar tranquilo, no era para expulsión. Nos equivocamos nosotros y se equivocaron los árbitros, desgraciadamente no tuvimos VAR y siempre es más fácil pagarla con los más chicos”, señaló.

El defensor continuó su crítica al colegiado venezolano: “Me quedo un poco dolido. Con el VAR no hubiésemos sufrido un hombre de menos. No hubiéramos tenido el desgaste que tuvimos, pero cuando arrancás el partido y te amonestan por cubrir una pelota… Eso ya eso te da un inicio, te da algo para ver y desgraciadamente fue en contra nuestro. Lo sigo sosteniendo, no fue roja para nada. Me duele mucho”.

El experimentado zaguero insistió en que le gustó la presentación del Verdolaga el miércoles en el estadio Atanasio Girardot y afirmó que hasta la diana de Horacio Salaberry, la actuación era rescatable.

“Me quedo conforme con todo el equipo. Tanto con los que arrancaron y los chicos que entraron desde el banco lo hicieron muy bien. Jugar con un hombre menos y esta clase de partidos, es muy complicado y el equipo estuvo a la altura. Con un hombre menos tuvimos más situaciones que ellos, creamos situaciones claras. Si mantenemos esa intensidad que se tuvo en el partido, nos va a traer buenos resultados”, declaró.

Diego Braghieri analizó el empate de Atlético Nacional frente a River Plate, de Uruguay, en la Copa Sudamericana 2020: