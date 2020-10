Día, hora y TV de la primera fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022

Como ya es una tradición, Caracol Televisión será el canal encargado de transmitir los partidos de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Para esta ocasión, el medio renovó su staff y a Javier Hernández Bonnet, Carlos Alberto Morales, Ricardo Orrego y Pepe Garzón, le sumó a Rafael Dudamel, extécnico de la Selección Venezuela, quien estará en el lugar de Gustavo Alfaro, ahora DT de Ecuador.

En esta jornada clasificatoria, la cadena transmitirá 3 de los 5 compromisos. Paraguay vs. Perú y Brasil vs. Bolivia no se podrán observar, ya que por el COVID-19 hay algunas restricciones para programar juegos en la noche. Esto hace que los horarios se crucen y no se puedan abarcar todos en la señal.

A continuación, los datos de la primera fecha de la Eliminatoria al Mundial Qatar 2022:

Partido: Uruguay vs. Chile

Día: jueves 8 de octubre.

Hora de inicio de la transmisión: 5:00 p.m.

Hora del partido: 5:45 p.m.

Estadio: Centenario.

Partido: Argentina vs. Ecuador

Día: jueves 8 de octubre.

Hora de inicio de la transmisión: 7:10 p.m.

Hora del partido: 7:30 p.m.

Estadio: La Bombonera.

Partido: Colombia vs. Venezuela

Día: viernes 9 de octubre.

Hora de inicio de la transmisión: 5:40 p.m.

Hora del partido: 6:30 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.