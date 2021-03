¿Qué dijo Alfredo Arias sobre Agustín Palavecino tras la caída ante Deportes Tolima?

FOTO: DIMAYOR

El DT de Deportivo Cali se refirió a Agustín Palavecino en la rueda de prensa posterior al debut en la Copa Sudamericana. Fue derrota por 3-0 y una mención al argentino que hoy juega en River Plate.

Deportivo Cali está teniendo un bajón en el rendimiento. Los resultados son evidentes. Lleva 6 juegos consecutivos sin triunfos y ahora son 2 derrotas al hilo. Perdió el clásico en casa y ahora cayó goleado en el debut de la Copa Sudamericana. Y cuando al DT Alfredo Arias le hablaron del tema, argumentó un par de cosas para ese momento que atraviesa el equipo.

“Hay muchas causas para el bajón. Una es que los equipos tienen bajones y otra es que nosotros no hemos podido suplir la falta de algunos jugadores. Estuvimos 6 o 7 partidos sin Juan Camilo Angulo y también está la salida de Agustín Palavecino. Además estuvimos 2 partidos sin Jhon Vásquez, que hoy todavía no está. Él quiere ayudar al equipo, dar todo, pero todavía no está al 100%. Ellos para nosotros son jugadores muy importantes que al faltarnos nos disminuyen bastante”, dijo el DT.

Agustín Palavecino empezó el año con Deportivo Cali. Jugó 3 partidos e hizo 2 goles. ¡Y hoy todavía es uno de los goleadores del equipo en el año! Nadie ha podido superarlo, más allá de que se fue hace más de un mes. ¡Ya está haciendo goles con River Plate! El DT Alfredo Arias no se olvida de él y lo tiene presente todavía cuando habla de lo que le está haciendo falta a este equipo verdiblanco.

Ficha técnica de Deportes Tolima vs. Deportivo Cali

Deportes Tolima: William Cuesta; John Narváez, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Ánderson Angulo; Carlos Sierra (William Parra), Juan David Ríos, Andrey Estupiñán, Jáminton Campaz (Juan Pablo Nieto), Luis Miranda; José Guillermo Ortiz (Gustavo Ramírez).

DT. Hernán Torres.

Goles: Luis Miranda (8m), Sergio Mosquera (12m, penalti) y Jáminton Campaz (67m).

Amonestados: Andrey Estupiñán, William Parra y Sergio Mosquera.

Expulsado: Andrey Estupiñán (69m).

Deportivo Cali: Guillermo de Amores: Juan Camilo Angulo (Hárold Gómez), Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Balanta (Joan Ramírez), Andrés Arroyo (Michell Ramos); Kevin Velasco (Franco Torres), Jhon Vásquez (Gastón Rodríguez) y Ángelo Rodríguez.

DT. Alfredo Arias.

Amonestados: Jhojan Valencia y Juan Camilo Angulo.

Expulsado: Ángelo Rodríguez (45m).

Árbitro: Mario Herrera.

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué).