¿Cuándo se le vence el contrato a Rodallega en Turquía?

El atacante colombiano, Hugo Rodallega, arribó al Denizlispor en agosto del 2019 procedente del Trabzonspor.

El club que lo dio a conocer fue el Deportes Quindío. Su excelente cuota goleadora lo llevó a vestir los colores del Deportivo Cali. De ahí en adelante toda su experiencia ha sido en el exterior. Completa alrededor de 15 años jugando fuera del país.

Su contrato con el equipo turco perderá vigencia el 30 de junio del presente año. Ahora bien, Rodallega nunca ha descartado regresar al país y no precisamente para cumplirle el sueño a su papá de jugar en el América de Cali. Varios equipos lo han intentado traer, pero con el infortunio que el jugador siempre ha tenido su contrato vigente.

A partir de mitad de año esto ya no será un motivo para que regrese. El goleador de 35 años espera culminar su proceso en Turquía de la mejor manera y luego decidirá la mejor opción no solo para él, sino también para su familia. Están acostumbrados a vivir en el Viejo Continente desde hace un buen tiempo y la adaptación de ellos, en una posible vuelta al país, no será fácil.