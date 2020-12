¿Cuál es el secreto de Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski se impuso este jueves ante Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y se llevó el premio The Best de la FIFA, tras una temporada en la que lo ganó todo con el Bayern Múnich. En una entrevista para ESPN, un excompañero suyo de la Selección de Polonia contó el secreto del delantero.

Además de los entrenamientos, el atacante tiene una alimentación guiada que es la consigna para su éxito. “Es un tipo que tiene una dieta especial que le pone su esposa. Ella es nutricionista y muy conocida en Polonia. Robert incluso me dijo que el gran cambio en su carrera fue cuando cambió radicalmente lo que comía. Es una forma diferente de prepararse y alimentarse. Robert intenta transmitir estos beneficios para otros jugadores”, explicó Thiago Cionek.

Entonces, el goleador mantiene una rutina que le permite aumentar su rendimiento deportivo y mantenerse acondicionado. Así: “El día de partido come muchas proteínas. Y siempre hay atún para el desayuno. Evita todo lo que tiene gluten y lactosa. El día antes de jugar, después de la cena, todavía remata con un plato de arroz cn leche para llenar el cuerpo con carbohidratos y glucosa para jugar al día siguiente. Luego, en la recuperación, toma vegetales y aguacate”, agregó el defensa.

Con 32 años, Robert Lewandowski fue el máximo artillero de los bávaros, quienes conquistaron todos los títulos que disputaron: Bundesliga, Copa Alemana, Supercopa de Alemania, Supercopa de Europa y Champions League.

El galardón fue escogido a través de una votación realizada por capitanes, seleccionadores, aficionados y periodistas de 200 medios del mundo. Fue una decisión contundente que no tuvo lugar a dudas, ni por los fenómenos CR7 y La Pulga.

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!

🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020