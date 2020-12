Cristiano sobre Messi: “No lo he visto como un rival”

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volvieron a encontrarse. Era un momento esperado. Fue el primer cara a cara de ambos desde que el portugués salió del Real Madrid en 2018 para fichar con la Juventus FC. Y cuando todos esperan rivalidad, CR7 sorprendió afirmando todo lo contrario.

“Siempre he tenido una relación muy cordial con Messi, no lo he visto como un rival. Cada uno ha buscado siempre lo mejor para su equipo”, dijo y con esto reforzó la teoría de que la competencia entre ellos la ha creado el entorno.

En cancha del Camp Nou fue El Bicho el que lució. La Vecchia Signora ganó por 0-3 con dos goles suyos de penal. El tercero fue obra de Weston Mckennie. Con ese resultado, los italianos se proclamaron cabeza de serie en Champions League, gracias al liderato del grupo G, en el que sumaron 15 unidades, las mismas del conjunto Culé.

“Messi es el mismo de siempre (en el campo)”, agregó Cristiano, quien también aprovechó para opinar sobre el bajo rendimiento del cuadro Azulgrana. “El Barcelona está en un momento difícil, pero sigue siendo el Barça. Estoy seguro de que saldrán de esta. Todos los equipos tienen malas rachas, pero el Barcelona es un equipo muy bueno”, aseguró.

En definitiva, mientras el mundo les busca enemistad, ellos simplemente se saludaron con una sonrisa, con esa complicidad de saber que viven el deporte de una manera diferente. Que son los dominadores del Balón de Oro en once de los últimos doce años. Son los extraterrestres del fútbol. Los súper humanos. Y cada vez están más cerca de partir. Cristiano Ronaldo tiene 35 años, Lionel Messi 33. A ellos… ¡solo hay que disfrutarlos!