Cristiano Ronaldo regresó a su estilo: con goles. El portugués estuvo 21 días aislado con COVID-19 y este domingo ingresó al compromiso entre la Juventus y Spezia Calcio. Tan solo dos minutos en cancha le bastaron para anotar.

Cuando se disputaban 55 minutos del duelo válido por la sexta jornada de la Serie A, el técnico Andrea Pirlo sustituyó a Paulo Dybala por el luso, quien puso el 1-2 parcial y más tarde anotaría un tanto más, de penalti. Adrien Rabiot hizo el gol restante en el compromiso que también disputó Juan Guillermo Cuadrado.

“Cristiano está de vuelta, esto es lo más importante”, dijo CR7, en inglés, al responder en la entrevista a Sky Sports sobre lo que publicó en sus redes criticando las pruebas PCR para detectar el coronavirus.

Además de hacerle el quite a los indagos, Cristiano Ronaldo agregó: “Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el Cris de siempre. Espero que en tres o cuatro partidos recuperar mi mejor condición, porque he estado mucho tiempo parado”.

La Juventus FC acumuló 12 puntos y se ubicó tercero en la tabla de posiciones, a dos de AC Milan. Cristiano Ronaldo volvió para devolverle la victoria a la Vecchia Signora, que había empatado en las dos fechas anteriores.

Todos los datos de Spezia 1-4 Juventus en la Serie A 2020-21

Tabla de posiciones en la Serie A 2020-21