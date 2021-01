Coquimbo Unido quiere ganar en el escritorio

Luego de que el compromiso de la semifinal de Copa Sudamericana entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia se suspendiera, los directivos del club chileno reaccionaron en contra de la Conmebol, que fue la que tomó la decisión de postergar el juego que se iba a disputar este jueves a las 9:30 p.m. en Santiago.

“Nosotros acataremos lo que diga la Conmebol, si nos piden jugar en Asunción, lo haremos. Eso sí, haremos la petición que se cumpla el reglamento y que el triunfo sea para nosotros, porque Defensa y Justicia no se presentó”, aseveró Jorge Contador, presidente del equipo.

El dirigente alegó que no se informaron las cosas a tiempo. “A las 19:30 se nos notificó que se suspendió, no nos parece justo y menos que tengamos que hacer de local en Paraguay. Nosotros respetamos las normas Conmebol, íntegramente. Sabemos que no pueden suspender un partido por casos positivos de COVID, es justo lo que pasó y además nos quitan la localía”, apuntó.

La situación es que los argentinos en ningún momento rompieron con la norma. La determinación la tomó directamente la organización deportiva, tras recibir una resolución oficial de la autoridad sanitaria austral, el Seremi, donde se constataban tres jugadores con resultado positivo en la delegación guacha: Washington Camacho, Francisco Pizzini y Rafael Delgado. Es por eso que definieron que los demás miembros de la plantilla, por haber viajado con los tres infectados, tenían que entrar en cuarentena obligatoria de once días.

Por esa razón, Contador arremetió también de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, ya que no encontró respaldo. “La ANFP ha perdido peso en los últimos años. Me parece que hay una presión indebida en la Conmebol y hoy se nota, las decisiones no se ajustan a los reglamentos”, agregó.

Lo extraño del tema ya lo había detectado un integrante de Coquimbo, Rubén Farfán, quien publicó en Instagram un mensaje que decía: “Aquí hay algo raro”, argumentando que mientras ellos se presentaron en el estadio Nacional de Santiago, los de Defensa y Justicia se quedaron en la concentración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por la fokita farfan ⚽️🏴‍☠️📿🐎🐎 (@rubenfarfan19)

“Todos nuestros exámenes PCR han sido negativos por nuestra disciplina. El plantel ha dado muestras de gran profesionalismo. Hoy el castigo es muy fuerte para una institución que ha hecho las cosas bien”, añadió Jorge Contador.

En el reglamento de ente que controla el fútbol sudamericano está estipulado que pueden cambiar el recinto local de los juegos ante este tipo de inconvenientes que tienen que ver con el COVID-19. La sede elegida fue la capital paraguaya, porque allí no se considera contacto estrecho compartir en un avión con algún caso positivo, como sí lo es para el gobierno chileno.