Así quedó el sorteo Segunda Fase Copa Sudamericana 2020

Revisa cómo quedaron los cruces para la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020. Hay enfrentamiento entre colombianos.

Los clubes colombianos presentes en el certamen son: Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, Millonarios y el Deportivo Cali.

Precisamente, hay duelo entre equipos de nuestro país en esta nueva fase. La serie la protagonizan Millonarios y el Deportivo Cali, que escribe su primer capítulo en el estadio El Campín y cierra en campo del cuadro Azucarero.

El sorteo se realizó con la distribución de los equipos en 2 bombos. En el 1, estaban Junior, Tolima y el Deportivo Cali, que esperaban rivales del otro grupo de clubes, entre los cuales figuraban Atlético Nacional y Millonarios.

Justo el duelo entre Azucareros y Embajadores es el único entre equipos de nuestro país en dicha instancia. Por su parte, Junior de Barranquilla rivaliza contra Plaza Colonia y Atlético Nacional como rival del River Plate de Uruguay. Clubes charrúas son los rivales del Tiburón y el elenco Verdolaga.

Finalmente, el Deportes Tolima también quedó confirmado como rival del club chileno Unión La Calera. Por otra parte, en cuanto a la distribución de la condición de local para los partidos de ida, inician en casa sus llaves los clubes Millonarios y Atlético Nacional. Junior, Tolima y desde luego que el Cali, arrancan de visita.

Los partidos de ida se jugarán entre el 27 y el 29 de octubre y los de vuelta entre el 3 y el 5 de noviembre.



Así se jugará la segunda fase de la Copa Sudamericana

Independiente vs. Atlético Tucumán

Unión de Santa Fe vs. Emelec

Unión La Calera vs. Deportes Tolima

Sol de América vs. Universidad Católica

Millonarios vs. Deportivo Cali

Sport Huancayo vs. Liverpool

Vasco da Gama vs. Caracas

Lanús vs. Sao Paulo

Audax Italiano vs. Bolívar

Sportivo Luqueño vs. Defensa y Justicia

Coquimbo Unido vs. Estudiantes de Mérida

Vélez Sarsfield vs. Peñarol

Atlético Nacional vs. River Plate (Montevideo)

Plaza Colonia vs. Junior de Barranquilla

Melgar vs. Bahía

Fénix vs. Huachipato