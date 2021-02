Continúa la novela Maradona: ¿Sus cuidadores le daban licor?

A casi tres meses del fallecimiento de Diego Armando Maradona, continúa las polémicas y las investigaciones de la justicia argentina sobre las irregularidades en los cuidados previos al suceso. Ahora, apareció en los medios argentinos un testimonio de Griselda Morel, psicopedagoga de Diego Fernando, hijo menor del exfutbolista.

Lo que dice la mujer es delicado, pues con ello acusa a los enfermeros que cuidaban del astro del fútbol, por complacerlo con todo lo que él les pidiera así le hiciera daño, simplemente para que no los molestara. “Monona (cocinera de Maradona) nos empezó a contar que por ejemplo, uno de los custodios, no dijo cuál, le pisaba las pastillas y se las ponía en la cerveza para que no joda de noche. Como Diego no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego”, relató.

Si bien es sabido que El Pelusa tenía un temperamento difícil de manejar, el hecho de que le permitieran beber licor en su precario estado de salud, es un tema preocupante. “Todo era demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía cerveza se la daban”, agregó.

+ Los récords de Mbappé en el Camp Nou ante el Barcelona

+ Leipzig 0 vs 2 Liverpool por la UEFA Champions League

+ Barcelona 1 vs 4 PSG por la UEFA Champions League

Además, contó cómo se encontraba el exjugador cuando pudo tener contacto con él. “Diego no quería recibir a nadie. Apenas lo pude ver y no se le veía la cara de tan hinchado que estaba”, apuntó.

Según esas declaraciones de la profesora del heredero del 10, la atención hacia él era bastante precaria y a sus 60 años, con todo el antecedente y los excesos a los que sometió su cuerpo, era necesario algo más estricto. Los estrados de ese país estarán abriéndole un capítulo más a la investigación en la que ya están involucrados el médico personal, la psicóloga y actualmente también los cuidadores.

Incluso, se revelaron unos chats de los enfermeros con su coordinadora en el hospital al que pertenecen, donde se tocaron temas que van saliendo a la luz y que dejan en evidencia que el deceso de Maradona pudo evitarse de alguna manera. Allí surgieron “datos reveladores y duros, como una indigestión con camarones provenzal que provocó un cuadro de vómitos en Maradona, peleas con los médicos, una caída en la habitación, falta de apetito, reticencia a que lo controlen”, escribió el portal Olé.

Diego Armando Maradona falleció el pasado 25 de noviembre de 2020 producto de una muerte súbita producida por una descompensación cardíaca que le generó un edema pulmonar.