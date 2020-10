Cómo es entrenar a Cristiano Ronaldo, según Andrea Pirlo

Crédito: GETTY + OneFootball

Andrea Pirlo, quien está viviendo su primer temporada en la primera división en su nueva faceta como director técnico, habló de la máxima figura de su equipo y reveló cómo es tener que entrenar a un jugador que se ha destacado a lo largo de su carrera por su gran nivel de compromiso.

Ya con la temporada 2020/2021 en marcha, Cristiano Ronaldo busca guiar a la Juventus a conseguir los objetivos trazados para esta campaña de la mano del debutante técnico, Andrea Pirlo, quien fue un histórico para el fútbol de su país tanto a nivel de clubes como de selecciones. Juntos esperan lograr establecer una buena relación entre jugador y DT, por lo que ya se empieza a hablar del trabajo que realizan juntos.

Pirlo habló de ‘CR7’, revelando detalles sobre lo que es entrenar a uno de los mejores jugadores de la época y de la historia. Llenando de elogios al jugador portugués, calificándolo como un “ícono del fútbol mundial”, asegura que para él “es todo un honor” tenerlo bajo su mando y contar con su presencia en el club de Turín.

“Verlo todos los días, tenerlo a mi disposición, verlo entrenar, verlo jugar es un enorme placer para mí y para todo el equipo”, dijo inicialmente el campeón del mundo con la Selección de Italia. “Es alguien que es igual ahora, a sus 35 años, que cuando era joven, con la misma pasión para jugar fútbol todos los días. Es un ejemplo para todos nosotros“.

Además, Pirlo también respondió a los cuestionamientos sobre el principal objetivo para el equipo esta temporada: la Champions League. “Sabemos que cuando juegas en la Champions, todos los equipos son fuertes, no hay equipos débiles. Entonces, tienes que jugar contra todos ellos con la máxima atención y pasión, porque no puedes cometer ningún error. Es una competición difícil todos los años porque la Champions League es muy dura. Depende de los pequeños detalles. Requiere la máxima atención y un poco de suerte, tal vez un sorteo más favorable, porque la plantilla puede no estar en su mejor momento y te arriesgas a perder toda la temporada“.