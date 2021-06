Christian Eriksen recibió el alta hospitalaria

El centrocampista de la selección de Dinamarca, Christian Eriksen, fue dado de alta en el hospital. Regresará a casa, con su familia.

El volante de 29 años sufrió un paro cardíaco en el primer compromiso de la Eurocopa 2020 contra Finlandia. Tras la asistencia médica inmediata, las labores de reanimación fueron exitosas, salvándole la vida.

Tras varios días en el centro médico, la decisión para preservar su salud fue un procedimiento mediante el cual le fue adherido un desfibrilador cardioversor implantable, “necesario debido a las alteraciones del ritmo”. Consiste en un pequeño dispositivo que se coloca debajo de la piel, se conecta al corazón con “cables delgados” y “envía pulsos eléctricos para regular los ritmos cardíacos anormales”.

Eriksen se ha mostrado muy tranquilo, agradecido también con la importante cantidad de mensajes, deseándole una pronta recuperación. “La operación salió bien y estoy bien dadas las circunstancias”, dijo Eriksen en un comunicado.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021