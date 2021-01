¡Otra vez! Accidente aéreo de equipo de fútbol en Brasil deja cinco muertos

Tragedia aérea en Brasil, causa la muerte de cinco integrantes del club las Palmas Fútbol y Regatas, de la Cuarta División del fútbol de Brasil.

Según comunicado oficial del club brasilero Palmas Fútbol y Regatas, de Brasil, cinco integrantes de su equipo profesional, que se dirigían para cumplir con el compromiso por la liga, perdieron la vida en un accidente aéreo del cual se desconocen las causas de su falla.

“Palmas Fútbol y Regatas informan que alrededor de las 8:15 horas de este domingo, 24, hubo un accidente aéreo que implica el presidente del club, Lucas Meira, cuando despegó a Goiânia, para el partido entre Vila Nova y Palmas este lunes, 25, válido para la Copa Verde.

El avión en el que estaba Lucas junto con el comandante Wagner y los futbolistas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule y Marcus Molinari, despegó y cayó al final de la pista de la Asociación Tocantinense de Aviación. Lamentamos informar que no hay sobrevivientes. En este momento de dolor y consternación, el club pide oraciones por los familiares a los que brindará el apoyo adecuado, y destaca que en el momento oportuno volverá a pronunciarse“.

Así las cosas, las víctimas fatales son Lucas Meira, presidente del club; los futbolistas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule y Marcus Molinari; y el piloto, identificado comandante Wagner, según el anterior comunicado.

Este acto nos hace recordar al más reciente hecho que también tiene que ver con fútbol y accidente aéreo. Por eso nos remontamos hasta el 2016, año en el que el Club Chapecoense seufrió algo idético en las montañas antioqueñas de Colombia, cuando iba a disputar el compromiso de vuelta por la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

É com profunda tristeza que recebemos a notícia da queda do avião que levava atletas e o presidente do @PalmasFutebol. Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo. +

— Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 24, 2021