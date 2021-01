Carlos Tévez confirmó grave estado de salud de su papá

Carlos Tévez cada vez se mete más en la historia de Boca Juniors. El referente de los aficionados y el líder en la cancha, levantó una copa más con el equipo de sus amores. Al final, la emoción se apoderó de él en entrevista con la prensa y se refirió a la salud de su padre, que no la pasa nada bien.

Con los ojos rojos y a punto de soltar las lagrimas, habló del hombre que lo apoyó desde niño en el fútbol, con el que tantas veces se abrazó en la consecución de títulos y que este domingo no pudo estar para acompañarlo en el octavo que logra en Argentina con el Xeneize.

“Lamentablemente mi viejo no tiene posibilidades y tengo que hacer de padre y explicarle a mis hijas la situación del abuelo y acompañarlas en este momento que es muy difícil para ellas, para mí, para mi mamá, para mis hermanas, para todos. Es muy difícil”, expresó con la voz entrecortada.

La parte buena de la charla radicó en la confirmación de su continuidad con el plantel de Miguel Ángel Russo, donde a sus 36 años lleva la banda de capitán. “Hay Tévez para rato. Yo no tengo pensado dejar de jugar. Por mi viejo, por mi vieja, por mi familia, no voy a dejar de intentarlo. No tenemos mucho tiempo de parate, solo una semana y no perdés estado físico. Creo que puedo dar y seguir. Me siento bien”, agregó.

Adicionalmente, recordó la dura derrota que tuvieron hace unos días frente a Santos FC, que los eliminó de Copa Libertadores con goleada por 3-0. “El fallo que tuvimos se notó, nos golpeó más fuerte a nosotros. Debemos reconocer que nos equivocamos, tanto Russo como nosotros, porque no pudimos sacarle la rebeldía a nuestros compañeros, pero hoy estamos de pie. Rebeldía para jugar a la pelota, demostrar que querés. Si corrés, corrés, metés. Pero rebeldía falta para jugar, agarrar la pelota. Ahí fue la falla más grande que tuvimos”, explicó.

Finalmente, ratificó la relevancia que tiene haber triunfado en el torneo que lleva el nombre del histórico ídolo de la institución. “Es importantísimo ganar el primer torneo Copa Diego Maradona tras su fallecimiento, y es importante para Boca, la mayoría de los planteles están de vacaciones y Boca está jugando. No todo es malo”, concluyó.