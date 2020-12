Carlo Ancelotti y su primer año con el Everton

Carlo Ancelotti está de celebración. Este 26 de diciembre ajusta su primer aniversario en el Everton FC y allí aprovecharon para conmemorarlo con una entrevista, en la que el DT habló de todo un poco, incluso de James Rodríguez.

El italiano confesó estar feliz dirigiendo al equipo inglés y por eso, espera poder continuar con haciéndolo durante el tiempo por el que firmó su vínculo. “Por supuesto que quiero quedarme hasta el 2024, pero creo que podemos seguir avanzando y volvernos aún más competitivos. Creo que podemos ganar títulos antes que se termine mi contrato. Tenemos que seguir mejorando”, expresó.

Su llegada a los Toffees fue algo similar a cuando asumió el banquillo del AC Milan, porque se trató de un rescate. “Mi comienzo en San Siro se parece bastante a este, querían restaurar el club de cara a poder pelear por los trofeos y creo que estamos construyendo un proyecto más que interesante y ambicioso. La construcción del nuevo estadio y los fichajes muestran hacía donde quiere ir la institución en el futuro”, explicó.

También se refirió al presente futbolístico del conjunto de Liverpool y de sus integrantes referentes, entre las que destacó al 10 de la Selección Colombia. “Con los jugadores que han venido (James, Allan, Doucouré) estamos con una mayor estabilidad que el año pasado. Espero que estos pueden mostrar todo su potencial en la ráfaga de partidos fuertes que vienen. Sabemos que será una temporada larga, pero tenemos con que pelear por los puestos europeos y en competiciones como la Carabao Cup”, dijo.

+ DT mundialista “extraña” a James Rodríguez con Everton

+ ¿Everton tiene mejor balance defensivo sin James?

Aunque reconoció su preocupación por las lesiones de su grupo, que le han impedido mantener una continuidad en su estrategia. “Queremos pelear en Inglaterra y en Europa, ese es el objetivo. El club cree en mi idea y yo en este plantel. La media de edad es de 25-26 años y estamos intentando generar algo especial con ellos. Si bien tuvimos un periodo negativo, las bajas de Lucas Digne, Richarlison y James Rodríguez se notaron mucho“, apuntó.

A pocos días de llegar a su primer año con el Everton FC, Carlo Ancelotti enfrentará al Arsenal FC en el estadio Goodison Park, en un duelo que corresponde a la jornada 14 de la Premier League. El encuentro será este sábado a las 12:30 m. (hora colombiana).

🤩 | "Yes, of course [I want to stay past 2024], but it doesn’t mean we can’t be competitive before the end of this contract. We can win trophies before then."

🗨️ @MrAncelotti

📘 Order your #EVEARS programme now or buy via contactless payment inside Goodison on Saturday.

— Everton (@Everton) December 17, 2020