Bervatov sobre Cristiano: “Jamás le vi beber ni en Navidad”

Además del jugador superlativo que es dentro de la cancha, Cristiano Ronaldo se ha convertido en ejemplo de espíritu deportivo en el fútbol. Su dedicación es la razón por la que actualmente se mantiene en la cúspide, sin importar los 35 años que ostenta. Prueba de ello dio uno de sus excompañeros en el Manchester United. Dimitar Berbatov contó detalles de la intimidad del portugués.

El exfutbolista búlgaro visto la camiseta del cuadro inglés entre 2008 y 2012 y tuvo la suerte de coincidir en el camerino con CR7 durante un año. “He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos”, expresó.

Y ponderó el ímpetu del ahora integrante de la Juventus FC. “Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario. Cristiano era un buen chaval que aumentaba la atmósfera de competitividad en el equipo”, apuntó.

Incluso, el exdelantero relató cómo era la vida de El Bicho aparte de los campos de juego. “Era divertido y cariñoso. En las fiestas de Navidad que organizábamos los jugadores nos la pasábamos de maravilla, pero muy profesional. Jamás le vi beber ni siquiera esos días. Se cuidaba de modo extremo. Llegabas a entrenar y ya estaba en el gimnasio. Luego, se quedaba a hacer trabajo extra rematando a puerta. Acababa, y se iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor”, agregó.

Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo está en búsqueda de una marca personal: conseguir los 800 goles en su carrera y al paso que va, seguramente será un registro que quedará en la historia, prontamente.