Atlético Nacional y Junior: definidos los cruces de la fase 2 de Copa Libertadores

Terminó el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores, torneo que tendrá representación colombiana con 4 equipos, 2 de ellos en la fase 2: Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Primero se sorteó las tres llaves de la fase 1, que dará tres equipos clasificados a la fase 2: E1 – Uruguay 4 vs. Universidad Católica , E2 – Caracas vs. César Vallejo, E3 – Royal Pari vs. Bolivia.

Luego se sorteó la fase 2, donde hubo presencia colombiana con Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, quienes a pesar de ser sorteados, aún sigue sin conocer a su rival. En eta ronda hubo 13 equipos más los tres que clasifican de la primera fase.

Así quedó sorteada la fase dos de Copa Libertadores

E1 vs. Libertad Paraguay

Brasil 7 vs. Ayacucho

Uruguay 3 vs. Bolivar

Chile 3 vs. San Lorenzo

Brasil 8 vs. Deportivo Lara

E2 (César Vallejo/ Caracas vs. Junior de Barranquilla

Chile 4 vs. Independiente del Valle (Ecuador)

E3 Royal Pari/Guaraní vs. Atlético Nacional

Así las cosas, Junior de Barranquilla se medirá ante el ganador de la llave dos de la fase 1: César Vallejo o Caracas, mientras que Atlético Nacional hará lo mismo y esperará por el vencedor de Royal Pari o Guaraní, de Gustavo Costas. Ambos equipo colombiano iniciarán su llave en condición de local.

Cabe recordar que los clasificados de esta ronda pasarán a la fase III, ronda que sorteará en el mes de abril una vez se conozcan los clasificados.