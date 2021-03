El ídolo de River que se decepcionó de Franco Armani y la aclaración de su representante

Franco Armani es noticia en la prensa argentina por las declaraciones del Pato Fillol sobre él. El ídolo de River Plate dijo estar decepcionado por una actitud del exarquero de Atlético Nacional con él. Su representante salió a aclararlo.

¿Qué pasó? Fillol, 7 veces campeón con River Plate en la década del 70, habló en “Acá hay buen futbol” y explicó lo que sucedió a mediados del año anterior y le molestó bastante, respecto a Franco Armani, otro de los grandes arqueros en la historia del cuadro millonario en Argentina.

“Me sentí muy tocado con todo lo que pasó a mediados del año pasado. Le mandé un mensaje de WhatsApp, lo leyó y no me contestó. Entonces a los 10 días le puse: ‘Franco, leíste el mensaje?’, lo leyó y no me contestó. Me dolió”, dijo Fillol al respecto. Y agregó: “Honestamente no quiero hablar de él. Que disfrute del momento que tiene en River, que disfrute que va a ser papá, que leí la noticia de que va a ser papá. Pero paso, no hablo de Armani, como no hablé con lo que le pasó contra el Palmeiras, no hablé con lo que le pasó contra Independiente. Perdóname, pero no voy a hablar de Franco”.

Así de sencillo. Esas palabras sonaron fuerte en la prensa argentina. Mucho se habló al respecto y por eso Martín Aráoz, el representante de Franco Armani, dio su versión a través de redes sociales. En un mensaje en Twitter dijo: “Ya me comuniqué con el Pato! Algo raro paso quizás el número no era el correcto! Plena disposición de Franco y mía!”, dijo. Y agregó: “Raro porque el Pato es uno de los ídolos de chico de Franco y su madre”.

El mensaje del representante de Franco Armani