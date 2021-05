Atención, Santa Fe: ¿River inscribirá otro arquero en la Libertadores?

Por resultados positivos para COVID-19, el próximo rival de Santa Fe en la Copa Libertadores perdió a Franco Armani y otro par de arqueros. De hecho no tiene inscritos más jugadores para ese puesto. ¿Entonces?

Sin ellos jugó el superclásico ante Boca Juniors en la Bombonera por la Copa de la Superliga. Lo hizo teniendo en el arco a un juvenil (Leo Díaz, 21 años), quien no está inscrito para jugar la Copa Libertadores. Con él en el puesto y 15 bajas respecto al plantel profesional, terminaron 1-1 y eliminados por penaltis. Ahora a River solo le queda la competencia en la Copa Libertadores.

Su siguiente partido es ante Santa Fe por la penúltima fecha. Será el 19 de mayo en condición de local. Y a esta altura la duda es respecto a su arquero. ¿Quién tapará? Se lo preguntaron al DT Marcelo Gallardo luego del duelo en la cancha de Boca Juniors.

“De acuerdo con lo que pasó en las últimas 48 horas, sólo pensamos en este partido. Ahora vemos cómo respondemos en los dos que nos quedan (Santa Fe y Fluminense). No tengo mucho para decir. Estas 24 horas armé el rompecabezas de hoy y ahora pensar en lo que viene”, fue lo primero que dijo Marcelo Gallardo al respecto.

Y agregó: “Yo no soy quién para decir qué es justo y que no, sólo sé que estamos en una pandemia. Claramente la Conmebol nos dio la posibilidad de poner 50 jugadores en una lista. Pero en un plantel profesional eso no existe. Hay amateurs, no profesionales, no tenía mucho sentido (…). Alguna vez nos tocaba como nos tocó, esto le puede pasar a cualquiera y nos pasó en la última semana de competición de todo el semestre. Lamentablemente nos pasó ahora, nos queda que se recuperen bien, que tengan buena salud los chicos que han sufrido este virus, que se recuperen bien, para volver bien. ¿Cómo voy a armar ahora el equipo? A quién le importa. Quiero que se recuperen los chicos, veremos si tenemos un equipo para presentar dignamente. Del análisis no me interesa hablar, se habla demasiado, sólo quiero que se recuperen bien”.