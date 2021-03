Así se jugarán los cuartos de final en la Champions League

Han sido sorteados los cruces por los cuartos de final en la UEFA Champions League. Bayern vs. PSG, el duelo más parejo de la nueva fase.

Un breve sorteo, sencillo, pero claro en su mensaje y explicación acerca de la manera en que se disputará esta fase fue desarrollado en la sede de la UEFA, ubicada en Nyon, Suiza.

Allí se hizo el sorteo, cuyos cruces quedaron de la siguiente manera:

Manchester City vs. Borussia Dortmund

FC Porto vs. Chelsea

Bayern Múnich vs. PSG

Real Madrid vs. Liverpool

* En este orden se disputarán los duelos de ida