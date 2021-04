¿Árbitro Roberto Tobar encaró a un jugador de Atlético Nacional?

¿Lo encaró? Una escena bastante curiosa dejó el compromiso entre Atlético Nacional y Libertad por Copa Libertadores. Un momento del juego en el que, parece, hubo un “encare”.

Si el cruce se dio entre jugadores, no pasa nada. Normal, es fútbol y bla, bla, bla… pero: ¿Si es el árbitro? Bueno… ya son palabras mayores.

El juez encargado de este compromiso, del cual Atlético Nacional salió floreado con una victoria 4 – 1, fue el chileno Roberto Tobar. Pues sucede que a este colegiado lo señalan por encarar a un jugador. Es la impresión que deja un momento del partido disputado en el estadio Atanasio Girardot.

El colegiado tuvo un cruce con Andrés Andrade, quien le hizo un reclamo por la tarjeta amarilla que recibió. En ese momento, en plan de conciliador, intervino Rovira.

1T: Nacional 1-1 Libertad#Libertadores

No ha tenido grandes polémicas Tobar, pero no me ha gustado su trabajo en el Atanasio. La amarilla a ANDRADE, nada que ver, y luego ese careo que tuvo con el propio jugador, totalmente fuera de lugar. ¡Rovira lo tuvo que alejar!🤨 pic.twitter.com/c9R5XQeABf

— El VAR Central (Andrés) 🖥 (@ElVarCentral) April 15, 2021