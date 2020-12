La fecha 16 de la Premier League se vio afectada tras la postergación del juego entre Everton vs. Manchester City que se disputaba en el Goodison Park.

No es la primera vez que un partido no se puede disputar en la presente temporada de la Premier League, ya que a comienzos del presente mes el encuentro entre Aston Villa vs. Newcastle se aplazó también por culpa de la pandemia. Ahora, pasó lo mismo en el encuentro entre los ‘Toffees’ ante los citizens por un brote que ha incrementado en el equipo de Manchester.

“Tras una reunión de la Junta de la Premier League esta tarde, #EFC ha sido informado de que el partido de esta noche contra Manchester City se ha pospuesto por motivos médicos debido a un aumento de casos de COVID-19 en la plantilla del Manchester City”, comunicó Everton.

🔵 | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight’s fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad.

— Everton (@Everton) December 28, 2020