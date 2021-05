Andrés D’Alessandro y las otras bajas del rival de Atlético Nacional

Jugándose una de sus últimas posibilidades en la Copa Libertadores 2021, el Club Nacional de Football se presentará ante Atlético Nacional en Pereira sin una de sus principales contrataciones.

Andrés D’Alessandro llegó al cuadro uruguayo procedente de Internacional de Porto Alegre. Fue una de las grandes novedades del mercado de fichajes, pero todavía no encajó en lo que pretende el cuerpo técnico de él. No ha jugado a nivel local y en Copa Libertadores suma 118 minutos de acción. No jugó en la ida ante Atlético Nacional y tampoco estará en la vuelta. ¡Ni siquiera viajó a Colombia!

La sorpresa en la lista de viajeros del Club Nacional de Football es la ausencia de Andrés D’Alessandro. ¿Por qué no está? Sencillamente se debe a una decisión técnica. Es lo que anuncian en la prensa uruguaya. Tampoco estarán Ángelo Gabrielli, quien presentó un estado febril, Christian Almeida (suspendido) y Armando Méndez.

Las otras novedades de la convocatoria son las presencias de Agustín Oliveros, el mediocampista Gabriel Neves. Ambos se recuperaron de sendas lesiones y quedaron a la orden de Alejandro Cappuccio. También vuelve Guzmán Corujo tras cumplir una fecha de suspensión.

En definitiva los jugadores que trajo el Club Nacional de Football a Colombia son:

Arqueros: Sergio Rochet, Guillermo Centurión y Mathias Bernatene

Defensores: Mathias Laborda, Guzmán Corujo, Renzo Orihuela, Nicolás Marichal, Agustín Oliveros y Camilo Cándido.

Mediocampistas: Rafael García, Facundo Píriz, Joaquín Trasante, Gabriel Neves, Emiliano Martínez, Felipe Carballo, Maximiliano Cantera, Ignacio Lores y Alfonso Trezza.

Delanteros: Gonzalo Vega, Brian Ocampo, Guillermo May, Thiago Vecino, Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio.

Tablas de posiciones en la Copa Libertadores 2021