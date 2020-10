Ancelotti, el dolor de James Rodríguez y la apelación que hará Everton

Tras la primera derrota de Everton en la temporada, Carlo Ancelotti habló de varios temas en rueda de prensa. Además de dar un parte de tranquilidad sobre el dolor que sintió James Rodríguez, avisó que el club tomará medidas legales por la expulsión de Lucas Digne.

El futbolista francés recibió la tarjeta roja en el segundo tiempo del partido ante Southampton, en una acción que el DT italiano consideró injusta. “La tarjeta roja fue una broma. La acción no fue intencional, seguro que no fue violenta. Tal vez toda esta charla de toda la semana contra Pickford, contra Richarlison, afectó la decisión y si es así no es correcto, no es justo. Apelaremos, sin lugar a duda”, confirmó Carlo Ancelotti.

Esa tarjeta roja a Lucas Digne y el dolor en el muslo que sintió James Rodríguez a 10 minutos del final del juego, diezmaron las posibilidades de Everton en el partido. Ya lo estaba perdiendo por 2-0. Así terminó. El DT, sobre la situación del colombiano, dijo: “Tenemos que revisarlo en los próximos días. Él estaba cansado al final. Sentía que su músculo estaba un poco cansado, un poco duro y sintió un poco de dolor. No creo que sea un gran problema, el juego fue difícil para todos”, dijo como primera medida sobre la situación física de James.

Después, ya sobre el resultado, agregó: “Es cierto que el juego fue difícil para todos. No fue un buen día, no tuvimos una buena actuación. Estamos aquí para hablar de la primera derrota y creo que tenemos que seguir adelante. Por supuesto, no nos gusta perder partidos, pero en el fútbol pasa”.

Everton se mantiene en lo más alto de la Premier League tras 6 jornadas. “Llegamos después de un comienzo fantástico y tenemos que salir adelante de este partido con la misma convicción que teníamos cuando llegamos aquí. Hoy estoy decepcionado porque perdimos el partido, pero no puedo olvidar lo que hicimos hasta ahora. Honestamente, lo hicimos muy bien y tenemos que seguir haciéndolo bien. Este es el punto, no tenemos que estar demasiado decepcionados”, concluyó.

