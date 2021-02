¿En dónde va a jugar Alexandre Pato?

Alexandre Pato salió de Sao Paulo FC y al ser agente libre, tiene múltiples opciones en el mercado de fichajes. En Colombia se le relacionó con América de Cali, pero la opción fue descartada por Tulio Gómez.

“Alexandre Pato es un jugador que me gusta, pero es muy costoso para nuestro mercado”, dijo recientemente el máximo accionista del cuadro escarlata en entrevista en Zona Libre de Humo Radio. En esa opción no se avanzó, al menos de momento porque el futbolista todavía no tiene vínculo alguno con otro equipo. Su nombre sigue siendo sondeado por varios equipos.

Tiene 31 años y un recorrido más que interesante. Alexandre Pato jugó en Internacional, AC Milan, Corinthians, Sao Paulo, Chelsea y Villarreal, nada menos. Ahora no está claro en dónde continuará. Sí se conocen opciones. Recientemente rechazó la de ir a Al Diwaniyah en Irak. Por ahora se mencionan posibilidades en la MLS (Orlando City e Inter Miami) y Argentina, principalmente.

Sobre este último se menciona a Boca Juniors pero, principalmente, a Argentinos Juniors. El equipo que cuenta con Gabriel Milito como DT y que recientemente confirmó el fichaje de Matías Pisano (campeón con América de Cali) es uno de los que más seriamente piensa en él.

Así lo dejó en claro su presidente, Cristian Malaspina: “Estamos buscando a Alexandre Pato, le hicimos una propuesta. Hace 10 días veníamos trabajando en silencio, me sorprendió que trascienda. Cuando hablé con él, encontré una persona cálida y predispuesta”. Le ofrecen contrato por 2 años. Él está pendiente de enviar la respuesta.

Alexandre Pato sigue esperando. En este caso trascendió que aceptará la mejor opción para su familia. Es un futbolista que ya estuvo jugando en múltiples países e incluso tuvo un paso por China. Ahora aguarda posibilidades. Actualmente está entre la MLS y el fútbol argentino.

