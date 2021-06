Amenazas en Everton. No quieren a Rafa Benítez

Desde hace algunas semanas que la dirigencia del Everton ha estado en negociaciones con el técnico español Rafa Benítez.

Su pasado en Liverpool generó reprobación por parte de un sector de la afición que parece haber tocado límites en cuanto al tono de sus protestas.

“Sabemos dónde vives, no firmes”, dice un cartel ubicado en las afueras de la residencia donde, aseguran, vive el entrenador español. Varios medios ingleses reportan que la llegada del técnico está muy cerca de concretarse, calificándola como “inminente arribo y acuerdo”.

“El dinero por encima de la moral. Benítez no es bienvenido” o “Escuchad a los fans, no a Rafa” son otros mensajes provenientes de los hinchas más radicales en cuanto a aceptar la idea de ver a Benítez en el banquillo técnico del Everton.

De cualquier manera, hasta el momento la presión de los hinchas no parece tener algún grado de incidencia directa en la posibilidad de ver a Benitez como el nuevo entrenador del Everton, en reemplazo de Carlo Ancelotti.

El técnico español estaría muy cerca, con pequeños detalles en ser ajustados para dar como un hecho su llegada a la dirección técnica del club inglés.

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX

— Dominic King (@DominicKing_DM) June 28, 2021