Amaranto, la razón por la que Junior no gana en Libertadores y “la pelea por todo”

Pasó la tercera oportunidad de Junior para ganar en la Libertadores 2021. El equipo que dirige Luis Amaranto Perea volvió a dejarla pasar. Terminó 1-1 con Fluminense y por eso sigue afuera de los puestos de clasificación a la siguiente ronda.

“No hemos concretado y no hemos aprovechado las ocasiones de gol. No reprocho nada a los jugadores porque entienden a lo que debemos jugar. Creo que jugando así, sin duda, estaremos más cerca de ganar”, fue lo primero que dijo el DT de Junior sobre el segundo empate del equipo en 3 juegos de la fase de grupos. El otro fue derrota ante River Plate.

Después dijo: “Hicimos todo lo que pudimos para llevarnos el partido. La acción del empate es bastante corregible. A partir de allí no pudimos. Es claro que los puntos se agotan pero vamos a seguir trabajando hasta el final”.

“Estoy contento con la respuesta del equipo. Teníamos bajas, pero me parece que la respuesta fue buena. Nos está costando ganar. En el juego hemos ido mejorando (…). Los jugadores que hemos escogido hoy han hecho un gran partido. Ante un resultado que no es bueno para nosotros, falta gente. Teníamos 5 jugadores que eran bajas importantes. Nos está costando ganar, pero en cuanto al juego hemos mejorado”, argumentó.

Más de Luis Amaranto Perea tras el 1-1 de Junior y Fluminense

-“Nosotros tenemos que pelear por todo. Hasta que la situación nos obligue a pensar dónde nos concentramos más. Son dos frentes que tenemos que atender de la mejor manera, la Liga y la Copa”.

-“Debemos acertar, muchas veces hay acciones que no son trabajables porque son decisiones y ejecuciones del jugador. Trabajamos todo lo que debemos mejorar, hay situaciones que a veces no se trabajan y el equipo lo hace mejor. Lo hicimos bastante bien, este es el camino. Estamos en deuda porque no hemos ganado, pero vamos a mirar qué se puede mejorar, el equipo viene creciendo de manera importante”.