Amaranto: del “encontramos el camino” a los gestos que “no le gustan para nada”

FOTO: DIMAYOR

Pasó el partido de Junior ante Caracas con dos situaciones que se repiten: el buen juego de los últimos compromisos y la molestia de algunos futbolistas al momento de ser sustituidos. Luis Amaranto Perea habló de las dos cosas en rueda de prensa.

Lo último lo dijo explicando los cambios que hizo al sustituir a Fabián Ángel y Gabriel Fuentes: “Fabián tenía un golpe en la cadera y decidimos que no siguiera. Fuentes tenía una molestia en el glúteo. Ha decidido seguir un poco porque pensaba que el dolor iba a mejorar, pero lo vi corriendo cojo y no podemos tomar riesgos. Velasco no está todavía y a Fuentes no lo podemos perder”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Ya hablaremos. A veces no podemos estar permitiendo que cualquier cambio que se hace, el jugador genere situaciones de molestia. Hay momentos en que esto cansa. Ya van 3 o 4 situaciones de algunos jugadores y no me empieza a gustar para nada este tipo de gestos”, dijo. El caso puntual es el de Gabriel Fuentes, que salió del partido y decidió terminar viéndolo desde la tribuna.

Eso fue lo que disgustó a Luis Amaranto Perea. Todo lo demás fue positivo. “Encontramos el camino. Van tres partidos en una buena línea, ahora buscamos ser mejores. Entendimos que el equipo, cuando es intenso y repartimos esfuerzos, juega diferente. Hoy lo hemos visto. Los jugadores dieron el máximo esfuerzo y la calidad se impone”.

Para terminar, hablando de los elogios a sus futbolistas, dijo: “Estoy satisfecho en muchos aspectos. Por momentos confundimos la intensidad con ir rápido. A veces teníamos que descansar con la pelota. Recibimos contraataques sin necesidad pero necesitábamos una victoria tranquila. Queríamos encontrar un bloque. Llevamos tres partidos con el mismo grupo, la gente espera estos resultados y esta clase de partidos. Hoy acompañamos el juego con el resultado y este es el camino. No tenemos margen de error. El próximo juego es una final”.

La molestia de Luis Amaranto Perea en rueda de prensa