¡Al aire! Valdano, entre lágrimas tras la muerte de Maradona

Jorge Valdano, exfutbolista y excompañero de Maradona en la Selección Argentina, no pudo ocultar su dolor luego de la confirmación de la muerte de Maradona.

El exjugador de fútbol, ahora comentarista deportivo, estaba alistando un reporte para la previa del compromiso entre Atlético de Madrid ante Lokomotiv desde el Wanda Metropolitano por la cuarta fecha de la Champions League, momento en el que fue consultado minutos después por la muerte de Maradona a través del canal ‘Movistar’.

+ Visitas de Diego Maradona a Colombia: Guillermo Ruiz

+ El plan del Napoli con su estadio por Diego Armando Maradona

Ante la pregunta, Valdano empezó a recordar los numerosos momentos que vivió con el astro argentino en la Selección de su país y la amistad que también perduró fuera de las canchas incluso siendo exfutbolistas.

“Me sorprendió mucho la noticia y como todos me ha dolido mucho por el jugador y por el hombre. Muchos de los recuerdos cuando los rememoraba me producía una sonrisa ( se quebró en llanto)“, dijo en medio de una voz quebrada Valdano. ante esto, la periodista de distinguido canal no siguió preguntando y cortó a Jorge.

Aquí el video del momento en que quiebra en llanto Jorge Valdano por la muerte de Diego Maradona:



Tiempo después regresó en vivo el ahora analista deportivo ya más calmado y dijo que ” decía que lo que me provocaba entonces una sonrisa ahora me produce ahora tristeza. No hay sitio mejor para despedirle que un estadio de fútbol”, expresó el también campeón del mundo.

Cabe recordar que Jorge Valdano y Diego Armando Maradona fueron campeones en el Mundial de México 86′, siendo de los mejores amigos dentro de la cancha y fuera de ella. Además del contacto que nunca perdieron estando retirado del deporte más bonito del mundo.