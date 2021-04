Liga BetPlay: Transmisiones de la fecha 19 por WIN Sports

La transmisión de los 8 juegos en simultáneo de la jornada se podrá apreciar por Win Sports+, Win Sports, Win Sports Online y su página web Winsports.co, donde llevará 6 de estos compromisos con acceso libre.



Este fin de semana se jugará la fecha 19, jornada definitiva de la fase todos contra todos en la Liga BetPlay Dimayor 2021-1, y Win Sports prepara un completo cubrimiento y una gran transmisión de todos los juegos, 8 de ellos de manera simultánea, en los que se conocerán a los clasificados y al equipo que descenderá.

El domingo 18 de abril será un día crucial en el fútbol profesional colombiano, para aquellos que aspiran a clasificar, también para los que quieren ser cabezas de serie en los cuartos de final y, por supuesto, para Boyacá Chicó y Pereira, quienes luchan por la permanencia en primera división.

Con la intención de prevalecer el juego limpio y la transparencia, estos 8 partidos se disputarán a la misma hora, 3:30 de la tarde, y Win Sports, a través de sus pantallas y plataformas digitales, llevará la transmisión de cada uno de ellos, además de contar con programas especializados y espacios de análisis, datos y opinión como parte del preámbulo y conclusión de la fecha.

Como es habitual, el Canal contará con una producción con los más altos estándares de calidad y una sólida infraestructura técnica que incluye la participación de más de 400 personas en diferentes puntos del país, un centenar cámaras, 35 servidores para sistemas de repetición, 8 sistemas de super slow motions de alta velocidad y 35 lentes largos para primeros planos, todo esto con el fin de garantizar la transmisión total de los partidos a través de Win Sports+, Win Sports,Win Sports Online y Winsports.co.

“En esta fecha en la que transmitimos varios partidos en simultánea, desde Win Sports concentramos nuestra capacidad técnica y profesional para llevar todos los detalles de los encuentros por nuestros diferentes medios, tanto en televisión como en plataformas digitales y permitir que los hinchas disfruten al máximo este momento tan decisivo del campeonato, con los más altos estándares de calidad”, expresó Jaime Parada, presidente del Canal.

En Win Sports+ estará el juego definitivo entre América y Tolima. El conjunto ‘escarlata’ buscará uno de los dos últimos tiquetes a los cuartos de final del campeonato frente a un ‘pijao’ que quiere terminar como cabeza de serie.

En la pantalla premium se conocerán las noticias de primera mano, se verán al instante todos los goles en las diferentes plazas del país y se emplearán las herramientas tecnológicas de última generación, tales como Líbero y Vizrt, para el análisis, las estadísticas y la comprensión del juego en tiempo real. En Win Sports, los televidentes verán el duelo Once Caldas vs. Medellín y observarán los movimientos en la tabla de posiciones.

Cabe resaltar que 6 de los 8 compromisos simultáneos podrán verse a través de la página web de acceso libre Winsports.co, incluyendo partidos definitivos como Boyacá Chicó vs Jaguares y Pereira vs Pasto para evitar el descenso a la segunda categoría y compromisos de la parte alta de la tabla como Millonarios vs Cali, Equidad vs Santa Fe y Nacional vs Patriotas.

Así mismo, a través de esta vía, se podrá observar el encuentro entre Bucaramanga y Águilas Doradas. Por Win Sports Online, los suscriptores tendrán a disposición todos los compromisos de la jornada en una misma plataforma desde cualquier parte del mundo.

Win Sports+ prepara un gran despliegue informativo y periodístico desde las ciudades protagonistas, con programas especializados como Línea de 4 y la Gran Previa, que tendrán análisis, las cuentas de cada club involucrado y el panorama de los dos equipos comprometidos en el descenso.

Después de los compromisos, Lo Mejor de La Fecha y Mucho + Fútbol, en horarios especiales y frecuencias habituales, mostrarán los resúmenes detallados, jugadas polémicas, análisis de los 8 clasificados, voces de los protagonistas y contenido exclusivo que no se vio durante los 90 minutos. Y para terminar un domingo cargado de fútbol, en ambas señales estarán dos partidos en diferido que se transmitieron en las plataformas digitales del Canal.

En la siguiente tabla, se presenta la programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2021-1 y su respectiva distribución en las señales de Win Sports+, Win Sports, Win Sports Online y Winsports.co.